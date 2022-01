Motomondiale: Honda conferma, Marquez in pista per i test di Sepang

Via libera dei medici: superati i problemi di diplopia ROMA (ITALPRESS) – Marc Marquez ha ricevuto il via libera per poter tornare in pista ai test di Sepang che scatteranno il 5 febbraio. La Honda conferma che il Cabroncito salirà in sella alla nuova RC213V: i progressi evidenziati nelle ultime settimane dopo i problemi di diplopia hanno permesso a Marquez di riprendere gli allenamenti sulle due ruote, prima su una pista di motocross e poi con la Honda RC213V-S a Portimao e la Honda CBR600RR ad Aragon. Il controllo medico effettuato lunedì ha dato l'ulteriore conferma della guarigione, da qui il via libera per la MotoGp. L'otto volte campione del mondo farà così il suo esordio stagionale – e ritorno su una MotoGp dal successo al Gran Premio dell'Emilia Romagna del 24 ottobre scorso – a Sepang per poi prendere parte ai test della settimana successiva a Mandalika, in Indonesia. (ITALPRESS). glb/red 26-Gen-22 10:18