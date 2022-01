Tennis: Australian Open. Malagò “Fieri di Berrettini, straordinario”

"Quello che sta facendo è un consolidamento di quel che è già successo in passato". ROMA (ITALPRESS) – "Berrettini è straordinario, ma quello che sta facendo è un consolidamento di quel che è già successo in passato, è un ragazzo che ha già giocato la finale a Wimbledon". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della presentazione del libro 'Il nuoto a Venezia, dalla laguna alle Olimpiadi. La storia dei fratelli Chimisso' al Salone d'Onore del Coni, commentando i risultati di Matteo Berrettini agli Australian Open. "Ciò che è più bello è l'immagine di Matteo che dà da italiano – ha aggiunto Malagò – Siamo orgogliosi e fieri, non solo sportivamente, da suoi connazionali di avere un nostro rappresentante così bello, nel senso ampio della parola, oltre che bravo". (ITALPRESS). spf/gm/red 26-Gen-22 16:51