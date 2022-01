Tennis: Australian Open, Medvedev rimonta due set e va in semifinale

Il russo elimina Auger-Aliassime: sfiderà Tsitsipas MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – All'Inferno e ritorno. Sarà Daniil Medvedev ad affrontare Stefanos Tsitsipas in semifinale agli Australian Open, primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. Il 25enne moscovita, numero due del tabellone e finalista un anno fa, va sotto di due set contro Felix Auger-Aliassime, annulla un match-point nella quarta partita sul 4-5 e alla fine la spunta per 6-7(4) 3-6 7-6(2) 7-5 6-4 dopo 4 ore e 42 minuti di gioco. Medvedev resta così in corsa per quello che sarebbe il suo secondo titolo Slam dopo gli ultimi Us Open, che gli consentirebbe anche di scalzare Novak Djokovic dal vertice della classifica Atp. (ITALPRESS). glb/red 26-Gen-22 14:31