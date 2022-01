Tennis: Australian Open, sarà semifinale Swiatek-Collins

La polacca elimina Kaia Kanepi, per la statunitense successo sul Alize Cornet MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Definita la seconda semifinale degli Australian Open femminili, primo Slam della stagione in corso sui campi del Melbourne Park: nella parte bassa del tabellone si affronteranno Iga Swiatek e Danielle Collins. La 20enne polacca, settima testa di serie, la spunta in rimonta dopo tre ore e un minuto di gioco su Kaia Kanepi: 4-6 7-6(2) 6-3 il finale a favore della vincitrice del Roland Garros 2020. Seconda semifinale in uno Slam per la Swiatek dopo quella di Parigi mentre per la 36enne estone i quarti dei Major restano una maledizione: sette sconfitte in sette apparizioni. Sulla strada della giovane polacca c'è ora Danielle Collins, numero 27 del seeding, già in semifinale a Melbourne tre anni fa. La 28enne statunitense mette fine alla corsa di Alize Cornet per 7-5 6-1, garantendosi anche un posto nella Top 20 Wta dalla prossima settimana. Un traguardo straordinario considerando un 2021 che l'aveva vista sottoporsi a endometriosi ad aprile e poi soffrire un infortunio agli addominali al Roland Garros. "E' incredibile e speciale essere tornata a questo livello", esulta la Collins che ora sogna un nuovo step. Appuntamento a domani, dopo l'altra semifinale che metterà di fronte la numero uno del mondo e beniamina di casa Ashleigh Barty e la 26enne di Orlando, Madison Keys. (ITALPRESS). glb/red 26-Gen-22 07:49