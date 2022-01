Il serbo potrebbe tornare in campo a fine febbraio DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Espulso dall'Australia dopo il caos sul visto, Novak Djokovic potrebbe tornare in campo all'Atp 500 in programma a Dubai dal 21 al 26 febbraio. Il tennista serbo figura infatti nell'entry list provvisoria diramata dagl organizzatori in compagnia di Andrey Rublev e Gael Monfils. Djokovic si è aggiudicato l'edizione del 2020 superando in finale Stefanos Tsitsipas. (ITALPRESS). glb/red 26-Gen-22 10:44