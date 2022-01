Volley: Perugia, rescisso contratto con Valentina Diouf

La risoluzione è avvenuta per volontà della stessa giocatrice PERUGIA (ITALPRESS) – Valentina Diouf lascia Perugia. La Bartoccini Fortinfissi annuncia che il contratto "è stato rescisso per volontà della stessa giocatrice. L'atleta la scorsa settimana aveva disertato gli allenamenti nonché l'incontro casalingo di sabato, lasciando la squadra in situazione di grave emergenza. La dirigenza è già al lavoro per rinforzare la rosa nonostante le difficoltà del momento e data la chiusura del mercato italiano, potrà cercare una sostituta potendosi affidare al solo mercato estero. Una soluzione che dunque andrà trovata all'interno dei paese europei viste le norme introdotte sul 'Super Green-Pass' e le regole di tesseramento internazionali, che di fatto escludono giocatrici provenienti da paesi extra europei in quanto il trasferimento implicherebbe un iter burocratico molto lungo che limita di fatto la scelta, in un momento in cui la squadra ha bisogno immediato di un nuovo pesante martello", fa sapere Perugia, che smentisce anche "le false informazioni circolate nella scorsa settimana riguardo ad un presunti blocco degli stipendi. Ad oggi gli impegni presi dalla Bartoccini-Fortinfissi sono stati puntualmente rispettati verso tutti". (ITALPRESS). glb/com 26-Gen-22 13:27