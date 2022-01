Blessin “Farò l’impossibile per centrare la salvezza con il Genoa”

Il tecnico tedesco: "Devo lavorare sulla testa di tutti, serve autostima" ROMA (ITALPRESS) – "Ho fatto il calciatore per quindici anni, ma non sono diventato allenatore dall'oggi al domani. E' un processo che dura anni, passo dopo passo, sto costruendo la mia carriera. Quando ero a Lipsia hanno fatto investimenti milionari, ma poi nel tempo dopo avere lavorato tanto con i giovani ho desiderato una nuova esperienza. Qui lavoro con campioni come Pandev, ma anche con tanti giovani. A tutti cerco di trasmettere la mia filosofia, parlando lo stesso linguaggio. Se tu riesci a trasmettere questo, sei al settanta per cento dell'opera". A parlare, a 'La Gazzetta dello Sport, è Alexander Blessin, l'allievo di Ralf Rangnick chiamato a salvare il Genoa. "Quando era il mio allenatore (allo Stoccarda, ndr), mi ha insegnato il suo stile molto aggressivo – spiega il tecnico tedesco dei liguri – Per il resto ho sviluppato il mio stile, come Nagelsmann o Jesse Marsch hanno creato il loro. Adoro il basket e una leggenda come Michael Jordan ha insegnato come una buona difesa parta dal possesso palla. Ho capito che questa è la cosa più importante: solo così puoi creare gioco". "Devo lavorare sulla testa di tutti, serve autostima e in questo momento vedo che la squadra mi segue – prosegue l'ex mister dell'Ostenda, grande estimatore anche di Klopp – Perciò sostengo che sia stato un delitto non avere vinto con l'Udinese. Questa è l'unica strada, ma Roma non è stata costruita in un giorno". A proposito di Roma, dopo aver dato una scossa all'ambiente con il suo arrivo ("Sono il quarto allenatore della stagione. Dobbiamo imparare in fretta dagli errori in campo"), Blessin alla ripresa del campionato sfiderà Mourinho: "Ho rispetto per tutti, lui è uno fra i tecnici di maggiore successo al mondo nelle ultime decadi, ma voglio vincere comunque". Che il Genoa rappresenti la storia del calcio italiano lo ha capito subito: "Ai tifosi non prometto nulla, ma garantisco che farò l'impossibile per uscire da questa situazione. Quando mi guardo allo specchio, penso che qui si possa centrare la permanenza in A. Alla fine, vedremo". (ITALPRESS). mc/red 29-Gen-22 09:59