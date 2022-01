Mondiali2022: Sudamerica. Perù vince in Colombia, Venezuela-Bolivia 4-1

Lapadula e compagni 'vedono' la qualificazione, Ospina e Cuadrado ko per 1-0 ROMA (ITALPRESS) – Vittoria esterna del Perù nel girone di qualificazione sudamericano ai Mondiali di Qatar2022. Gli 'Incas' del ct Gareca hanno espugnato l'Estadio Metropolitano Roberto Melendez di Barranquilla, battendo i padroni di casa della Colombia per 1-0. Decisiva la rete, a 5' dal novantesimo, di Flores, che spedisce Lapadula e compagni al quarto posto in classifica, l'ultimo utile per l'accesso diretto alla rassegna iridata (giè qualificati Brasile e Argentina, Ecuador terzo). Nell'undici titolare della Colombia, che rischia seriamente di fallire l'accesso al Mondiale anche tramite play-off, il portiere del Napoli Ospina e il jolly juventino Cuadrado. Scatto d'orgoglio del Venezuela del torinista Rincon che, ultimo della graduatoria, domina per 4-1 la Bolovia all'Estadio Agustin Tovar di Barinas. Tripletta dell'attaccante dell'Everton Rondon e gol di Machis per i padroni di casa, di Miranda il gol del momentaneo 2-1 degli ospiti, costretti a giocare in dieci dal 60' per l'espulsione di Justiniano. (ITALPRESS). mc/red 29-Gen-22 09:33