Calcio: Coppa d’Africa. Salah porta l’Egitto in semifinale, Marocco ko

Gol e assist per l'asso del Liverpool: ora la sfida al Camerun ROMA (ITALPRESS) – L'Egitto batte 2-1 ai supplementari il Marocco e conquista la semifinale di Coppa d'Africa. Prima il vantaggio della formazione di Halilhodzic con un rigore di Boufal, poi il pari della selezione guidata da Queiroz con l'esterno d'attacco del Liverpool ed ex Roma, Mohamed Salah. Ai supplementari decide il match un gol di Trezeguet, servito dal solito Salah. In semifinale l'Egitto sfiderà il Camerun che ieri ha piegato 2-0 il Gambia. (ITALPRESS). mra/fsc/red 30-Gen-22 18:51