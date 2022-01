Calcio: Coppa d’Africa. Senegal in semifinale, Guinea sconfitta 3-1

La selezione di Cissè si giocherà un posto in finale col Burkina Faso ROMA (ITALPRESS) – Il Senegal batte 3-1 la Guinea Equatoriale e conquista la semifinale di Coppa d'Africa. A decidere il match in favore della selezione guidata da Aliou Cissè le reti di Diedhiou, Kouyate e Sarr. Inutile per gli ospiti il gol del momentaneo pari di Buyla. In semifinale il Senegal del napoletano Koulibaly affronterà il Burkina Faso, mentre l'altro posto disponibile per la finale se lo contenderanno Egitto e Camerun. (ITALPRESS). mra/fsc/red 30-Gen-22 21:59