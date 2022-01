Calcio: Juve, Kulusevski e Bentancur vicini al Tottenham

In Inghilterra danno la doppia trattativa per ben avviata LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Fabio Paratici pesca nel suo vecchio club per dare ad Antonio Conte una squadra più competitiva. Dall'Inghilterra confermano che è ben avviata la doppia trattativa fra Juventus e Tottenham per il trasferimento a Londra di Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur, con gli Spurs fiduciosi di poter chiudere entro la scadenza di domani. Per il 21enne svedese ci sarebbe già un accordo verbale per un prestito con diritto di riscatto (si parla di 30-40 milioni di euro) che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione Champions o al raggiungimento di un certo numero di presenze. Intesa anche col giocatore, che in caso di trasferimento definitivo si legherebbe agli Spurs con un quinquennale ed è atteso nelle prossime ore per le visite mediche di rito. Ma Kulusevski – sul quale Paratici ha accelerato una volta sfumate le opzioni Luis Diaz e Adama Traorè – potrebbe essere accompagnato in questa nuova avventura da Bentancur, per il quale il Tottenham avrebbe sorpassato la concorrenza dell'Aston Villa mettendo sul piatto 30 milioni di euro per acquistarlo già in questa sessione di mercato. (ITALPRESS). glb/red 30-Gen-22 11:31