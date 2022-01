Calcio: Salernitana, arriva Ederson e Gondo va alla Cremonese

Entrambe le operazioni sono a titolo definitivo SALERNO (ITALPRESS) – Altro rinforzo per la Salernitana. Si tratta di José dos Santos Lourenço da Silva, meglio conosciuto come Ederson, centrocampista brasiliano classe '99 che arriva a titolo definitivo dal Corinthians. Per lui contratto fino al 2026. Lascia invece Cedric Gondo, che con i campani tra Serie A, Coppa Italia e Serie B è sceso in campo 69 volte realizzando 12 gol: l'attaccante ivoriano classe 1996 si trasferisce a titolo definitivo alla Cremonese. (ITALPRESS). glb/red 30-Gen-22 12:09