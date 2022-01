Calcio: Serie B. Diaw tiene vivo il Vicenza, solo un pari per il Parma

Continua il digiuno degli emiliani al Tardini, Vazquez non basta PALERMO (ITALPRESS) – Importante vittoria in chiave salvezza per 2-1 del Vicenza al Menti contro l'Alessandria nel recupero della 19esima giornata del campionato di Serie B. Iniziano il match con convinzione gli ospiti con i biancorossi che subiscono nei primi 10'. Poi, grazie alle buone giocate un po' in tutti i reparti della squadra di mister Cristian Brocchi, il Vicenza va in gol al 26' con Diaw. Al 44', però, a causa di uno svarione difensivo e del portiere Grandi, pareggia l'Alessandria con l'arzignanese Chiarello cresciuto nelle giovanili del Lanerossi. Nella ripresa per l'Alessandria è tutto in salita dopo l'espulsione di Ba al 48'. Il Vicenza fatica, non riesce ad essere lucido in attacco, ma alla fine è doppietta per Diaw che a dieci dalla fine con un perfetto stacco mette in rete il gol da tre punti. Brocchi vince e respira. Pareggio per 1-1, invece, tra Cittadella e Cosenza. I padroni di casa falliscono il loro avvicinamento ulteriore ai playoff, per il Cosenza un pari che muove poco la classifica in zona salvezza. Dopo un quarto d'ora sono gli ospiti ad andare in vantaggio con Caso, abile ad infilarsi tra le retrovie avversarie e battere Kastrati (poi espulso) con un perfetto pallonetto. Primo tempo con continui capovolgimenti, occasioni da ambo i fronti finché arriva il pareggio di Okwonkwo su ottima azione di Beretta, che si invola in area e poi serve al centro il nigeriano che di prima mette rasoterra alle spalle di Matosevic. Stesso risultato anche per il Parma che continua il suo digiuno tra le mura amiche che dura ormai da tre mesi facendosi raggiungere allo scadere dal Crotone, bravo a crederci fino alla fine e a uscire indenne dal Tardini. Emiliani avanti grazie all'eurogol su punizione di Vazquez, che di sinistro infila la sfera all'incrocio dei pali; pari dei calabresi allo scadere con Marras, che sfrutta alla perfezione un pallone vagante in area. (ITALPRESS). mra/fsc/red 30-Gen-22 17:51