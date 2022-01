Calcio: Stampa inglese, Cavani al River Plate a fine stagione

Il Matador sostituirebbe Alvarez, destinato al Manchester City LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Julian Alvarez a fine stagione diventerà un nuovo giocatore del City e da Manchester, sponda United, arriverà il suo sostituto. Secondo l'edizione domenicale del "Mirror", Edinson Cavani, in scadenza di contratto con i Red Devils, avrebbe deciso di tornare a giocare in Sudamerica a giugno, accettando la proposta del River Plate. Il Matador, 35 anni il mese prossimo, si ridurrà drasticamente l'attuale ingaggio da oltre 15 milioni di euro lordi a stagione. Cavani già la scorsa estate era stato tentato dal tornare in Sudamerica ma lo United lo aveva convinto a restare per un'altra stagione. (ITALPRESS). glb/red 30-Gen-22 12:47