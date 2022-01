Calcio: Ufficiale Ricci al Torino “Posto giusto per crescere”

Il centrocampista arriva in prestito con obbligo di riscatto TORINO (ITALPRESS) – Samuele Ricci è un nuovo giocatore del Torino. Ufficiale l'arrivo in granata del 20enne centrocampista toscano, che si trasferisce dall'Empoli con la formula del prestito con obbligo – al verificarsi di determinate condizioni – di riscatto. Fin qui 21 presenze e un gol in serie A e reduce dalla convocazione allo stage della Nazionale di Mancini, per Ricci è stato facile dire sì al Toro, "perchè è una grandissima piazza storica e perchè lo reputo l'ambiente giusto per crescere, sia col mister che coi miei nuovi compagni, e fare qualcosa di grande", le sue prime parole ai canali ufficiali granata. Da sempre all'Empoli, "in questo lavoro prima o poi arriva il momento di fare il salto. Ci tengo a ringraziare tutto l'Empoli ma adesso penso al presente e al Torino". I granata li ha affrontati da avversari e si sono dimostrati "una squadra tosta, molto fisica, con grandissimi giocatori e che fa dell'intensità la sua arma principale. Juric? Mi aspetto un tecnico molto duro, severo, ma per un giovane è la migliore cosa. Penso che possa farmi crescere". Per Ricci maglia numero 28: "E' il giorno del compleanno del mio babbo, ormai ce l'ho tatuato addosso". (ITALPRESS). glb/red 30-Gen-22 10:40