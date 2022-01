Calciomercato: Brentford. Visite mediche ok per Eriksen, firma in arrivo

Lo riporta la stampa inglese: per l'ex Inter pronto un contratto di 6 mesi LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – E' ormai tutto pronto per il ritorno al calcio giocato di Christian Eriksen. Secondo quanto riporta "SkySports.com", il centrocampista danese, dopo aver rescisso il contratto con l'Inter, è pronto a firmare per 6 mesi con il Brentford. Pare infatti che le visite mediche, particolarmente approfondite, siano andate per il verso giusto: il 29enne danese, fermo dall'arresto cardiaco sofferto durante Euro2020 la scorsa estate, diventerebbe il primo calciatore in Premier League ad andare in campo con un defibrillatore impiantato. (ITALPRESS). fsc/red 30-Gen-22 19:57