Calciomercato: Juve. Kulusevski parte per Londra, lo aspetta Tottenham

"Sono stato bene qui, un giorno potrei tornare" TORINO (ITALPRESS) – Dejan Kulusevski sta per dire addio alla Juventus. L'esterno svedese ha lasciato Torino per raggiungere Londra, dove ad attenderlo c'è la firma del contratto con il Tottenham di Antonio Conte. "Sono stato molto bene qui, magari un giorno potrei tornarci", ha detto Kulusevski giunto all'aeroporto di Torino. Stessa destinazione, il Tottenham, dovrebbe toccare nelle prossime ore a Rodrigo Bentancur, mentre in bianconero dal Borussia Monchengladbach è in arrivo il centrocampista svizzero Denis Zakaria. (ITALPRESS). fsc/red 30-Gen-22 20:31