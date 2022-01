Pechino2022: Goggia migliora “Tutto procede nel modo sperato”

Gli esami evidenziano "un miglioramento delle condizioni del ginocchio sinistro" ROMA (ITALPRESS) – Sofia Goggia è stata visitata dalla Commissione medica Fisi, presieduta dal dottor Andrea Panzeri, che ha evidenziato "un miglioramento delle condizioni del ginocchio sinistro" della sciatrice, infortunatosi nel corso del supergigante femminile di Cortina disputato domenica 23 gennaio. Goggia nei prossimi giorni sarà in grado di intensificare i carichi di lavoro sia in palestra che in piscina, proseguendo contemporaneamente le terapie fisiche che hanno avuto successo in questo periodo. "Le cose stanno progredendo nel modo sperato – commenta la campionessa olimpica di discesa -. Non mi rimane che continuare a lavorare in questa direzione e alla fine della prossima settimana faremo un nuovo punto della situazione". (ITALPRESS). fsc/com 30-Gen-22 19:10