Tennis: Australian Open. Nadal “Ho lottato tanto per essere qui”

"E' stata una delle partite più emozionanti della mia carriera" MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – "E' stata una delle partite più emozionanti della mia carriera, per me è stato bellissimo: un mese e mezzo fa non sapevo se sarei tornato a giocare nel tour e adesso sono qui, con questa coppa. Non sapete quanto ho lottato per essere qui". Così un emozionato Rafa Nadal, dopo la vittoria agli Australian Open. "Queste tre settimane mi resteranno nel cuore per il resto della mia vita – le parole del maiorchino – Un mese e mezzo fa avrei detto che sarebbe stato il mio ultimo Australian Open ma ora continuerò a dare il massimo per tornare il prossimo anno qui". Poi un pensiero al rivale sconfitto, Medvedev: "So che è un momento difficilissimo, sei un campione fantastico, un paio di volte mi sono trovato nella tua situazione ma vedrai che vincerai questo torneo almeno un paio di volte, sei fantastico". (ITALPRESS). glb/fsc/red 30-Gen-22 18:39