Calcio: Inter. Inzaghi di nuovo ad Appiano Gentile dopo il Covid

Il tecnico, ormai guarito, ha diretto l'allenamento. Differenziato per Gosens e Correa APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – C'era anche Simone Inzaghi ad Appiano Gentile per dirigere il primo allenamento della settimana: il tecnico, guarito dal Covid, ha diretto regolarmente la seduta pomeridiana, potendo vedere per la prima volta all'opera anche il neo arrivato Caicedo. L'altro nuovo acquisto Gosens, insieme a Correa, ha lavorato a parte. La società ha anche comunicato che per il derby di sabato prossimo ci sono ancora pochi tagliandi a disposizione, e si va verso un San Siro tutto esaurito (ma al 50% della capienza). Del mercato dell'Inter ha parlato Marco Tronchetti Provera, che ha elogiato l'operato nerazzurro e in particolare quello di Beppe Marotta: "La società ha dimostrato di avere una visione chiara e gli acquisti dell'anno scorso e di gennaio danno equilibrio alla squadra – ha detto a 'La Politica nel Pallone' -. Sono molto contento che Beppe Marotta sia con noi, sta facendo un lavoro straordinario. Possiamo guardare al futuro con discreto ottimismo". Attraverso Twitter l'Inter ha voluto fare l'in bocca al lupo a Christian Eriksen, dopo l'ufficialità del suo passaggio al Brentford (il contratto con i nerazzurri è stato rescisso a dicembre), con il danese che quindi tornerà in campo a sette mesi dall'arresto cardiaco del 12 giugno scorso durante Danimarca-Finlandia degli Europei: "In bocca al lupo per la tua nuova avventura – gli ha scritto l'Inter -. Siamo felici di rivederti in campo! Per sempre nerazzurro". (ITALPRESS). bf/ari/red 31-Gen-22 19:40