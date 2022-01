Calcio: Milan. Castillejo rifiuta la Sampdoria, Pioli attende Kessie

Lo spagnolo voleva il Valencia ma i due club non hanno raggiunto l'accordo CARNAGO (ITALPRESS) – Dopo la giornata di riposo concessa da Stefano Pioli, il Milan ha iniziato la settimana che porterà all'atteso derby di sabato prossimo. C'erano anche Maldini e Massara a seguire la seduta, prima di tornare a Casa Milan dove per tutto il pomeriggio hanno provato a perfezionare il passaggio di Castillejo alla Sampdoria. Una trattativa ben avviata che sembrava a un passo dalla conclusione sulla base del prestito secco fino a fine stagione, ma che si è bloccata per il rifiuto dello stesso giocatore, che non ha gradito la destinazione blucerchiata. Castillejo voleva tornare in Spagna e aveva dato l'ok per il suo passaggio al Valencia, ma in quel caso erano state le due società a non trovare l'intesa facendo saltare la trattativa. A Milanello Tomori e Ibrahimovic hanno lavorato ancora in palestra e i prossimi giorni saranno decisivi per capire se saranno a disposizione per il derby: per l'attaccante svedese c'è ottimismo dopo il problema al tendine d'Achille che lo ha costretto a uscire dopo mezz'ora di gioco contro la Juventus. Domani si unirà al gruppo anche Kessie, atteso in Italia dopo l'eliminazione con la sua Costa d'Avorio dalla Coppa d'Africa. Il centrocampista, reduce da un trauma al costato, sarà visitato anche dai medici del Milan e se non ci saranno controindicazioni lavorerà subito con il resto della squadra. (ITALPRESS). bf/ari/red 31-Gen-22 19:44