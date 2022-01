Calciomercato: Juventus.Ufficiale arrivo di Zakaria dal Moenchengladbach

Il centrocampista svizzero ha firmato fino al 2026 ATORINO (ITALPRESS) – Dopo l'annuncio dell'arrivo di Federico Gatti, la Juventus ha ufficializzato anche l'ingaggio di Denis Zakaria. Centrocampista svizzero, classe 1996, saluta la Bundesliga dopo 125 presenze, tutte tra le fila del Borussia Moenchengladbach. In un comunicato il club bianconero ha reso noto "di aver raggiunto l'accordo con la società Borussia Moenchengladbach per l'acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Denis Lemi Zakaria Lako Lado a fronte di un corrispettivo di € 4,5 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre il contributo di solidarietà previsto dal regolamento Fifa e oneri accessori per complessivi € 4,1 milioni. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2026". (ITALPRESS). ari/com 31-Gen-22 18:40