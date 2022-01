Tennis: Wta. Barty consolida il primato, Giorgi sale al numero 30

L'australiana sempre più leader dopo Melbourne, la marchigiana top azzurra ROMA (ITALPRESS) – Diverse variazioni nella top ten del ranking mondiale pubblicato stamane dalla Wta dopo la conclusione degli Australian Open. In testa c'è sempre Ashleigh Barty, al comando per la 106esima settimana consecutiva (la 113esima complessiva): la 25enne australiana di Ipswich, grazie al trionfo nello Slam di casa (terzo trofeo Major in carriera), porta a 2.633 i punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice, la bielorussa Aryna Sabalenka, mentre grazie ai quarti a Melbourne risale sul terzo gradino del podio la ceca Barbora Krejcikova, che eguaglia il proprio primato ed è staccata di soli 165 punti dalla 23enne di Minsk. Al quarto posto la polacca Iga Swiatek, semifinalista nell'"Happy Slam", che precede la ceca Karolina Pliskova, quinta, mentre in sesta posizione è stabile anche la spagnola Paula Badosa davanti alla connazionale Garbine Muguruza, settima con quattro posizioni in meno rispetto al ranking precedente. Sull'ottava poltrona c'è sempre la greca Maria Sakkari, poi l'estone Anett Kontaveit, che fa due passi indietro scendendo al nono posto. Con un balzo di 20 posizioni irrompe nell'elite mondiale, in decima posizione, la statunitense Danielle Collins, finalista a Melbourne, a discapito della tunisina Ons Jabeur. Continua a mantenere la leadership azzurra Camila Giorgi, che grazie al terzo turno a Melbourne recupera tre posizioni e torna a sedersi sulla poltrona numero 30. "Best ranking" invece per Jasmine Paolini, che sale tre gradini, entra per la prima volta in top 50 e si assesta al numero 49. Sono invece 18 i posti guadagnati da Martina Trevisan, che a Melbourne ha superato le qualificazioni ed anche un turno nel main draw: la 28enne mancina di Firenze ritrova la top 100 e risale al numero 93. Primato personale, l'ennesimo di questi ultimi mesi, anche per Lucia Bronzetti: la 23enne riminese guadagna in un colpo solo 26 posti e sale al numero 116. (ITALPRESS). mc/red 31-Gen-22 13:03