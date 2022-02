Calcio: Milan. Primo allenamento sul campo per Tomori, Ibra ancora fuori

Rientrato in città Kessie che si è subito diretto a Milanello svolgendo un leggero lavoro con i preparatori CARNAGO (ITALPRESS) – Prosegue il lavoro del Milan in vista del derby di sabato: da Milanello arriva la buona notizia che per la prima volta dall'operazione al menisco, Tomori è uscito sul campo dove ha svolto lavoro atletico da solo. Nei prossimi giorni il difensore inglese proverà ad aumentare i carichi di lavoro per testare la reazione del ginocchio, anche se al momento sembra difficile lo si possa vedere in campo per il derby. Situazione in continuo monitoraggio anche per Zlatan Ibrahimovic, che ha proseguito nel lavoro di recupero dall'infiammazione al tendine: il dolore non è passato del tutto, un suo impiego resta difficile, ma nei prossimi giorni lo svedese potrebbe provare a fare un tentativo sul campo. Quando la squadra aveva già lasciato il centro sportivo è arrivato anche Franck Kessie, che appena atterrato a Malpensa ha subito raggiunto Milanello: l'ivoriano è stato visitato dai medici dopo il colpo al costato subito in Coppa d'Africa e ha svolto un lavoro leggero insieme ai preparatori, ma già domani dovrebbe aggregarsi al resto del gruppo. Nel pomeriggio Maldini, Massara, Pioli, il suo vice Murelli e Bonera sono andati al centro Vismara per seguire il derby Primavera, con la vittoria finale dell'Inter per 2-1. (ITALPRESS). bf/ari/red 01-Feb-22 19:48