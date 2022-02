Calcio: Zamparini.Guidolin”Indimenticabile l’abbraccio per ritorno in A”

"Un uomo appassionato, diretto e non facile, ma avevamo un ottimo rapporto", dice l'ex tecnico del Palermo PALERMO (ITALPRESS) – "La notizia mi ha addolorato tantissimo, voglio ricordare il presidente Zamparini pensando ai ricordi più belli, a quello che abbiamo costruito insieme". Così, all'agenzia Italpress, Francesco Giudolin nel giorno della scomparsa dell'imprenditore friulano al'età di 80 anni. E' stato uno degli allenatori più importanti nella carriera da presidente di Maurizio Zamparini, è stato il tecnico che nel 2004 riportò il Palermo in Serie A dopo un'attesa di oltre 30 anni per poi accompagnarlo anche in Europa. Non sono mancati anche gli scontri, gli esoneri, ma sicuramente sono state di più le gioie che i momenti negativi. "In tre anni e mezzo siamo andati in A dopo 32 anni, siamo andati due volte in Europa e abbiamo lottato per il vertice della classifica. E' stato un presidente, un uomo appassionato, diretto e non facile – ha raccontato Guidolin -. Avevamo costruito un ottimo rapporto, lui si è fidato di me e mi ha spesso comprato i giocatori più importanti, costruito squadre importanti e quello che ho chiesto me lo ha sempre dato da un punto di vista dell'organico". Tante le istantanee, i momenti da ricordare, ma ce nè uno che Guidolin porterà sempre nel cuore. "Voglio ricordarlo con una fotografia che ho nella mia testa da quando ho allenato il Palermo: quella sera che abbiamo vinto il campionato di Serie B, ottenendo la matematica promozione in A, c'è stato un lunghissimo e calorosissimo abbraccio tra noi. Voglio ricordare questo di lui, sapendo che è stato un presidente importante nella mia carriera. Avevo grande stima nei suoi confronti e sono sicuro che anche lui mi abbia stimato". (ITALPRESS). mra/ari/red 01-Feb-22 17:49