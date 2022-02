In Nba Curry trascina Golden State, negli Hawks Gallinari sottotono

Philadelphia, all'overtime, piega anche Memphis. NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sesta vittoria di fila e caccia al primo posto a Ovest occupato da Phoenix che continua. Golden State spazza via anche Houston (122-108), nel segno ovviamente di Stephen Curry: 40 punti per lui, di cui 21 nell'ultimo quarto. Restando alla Western Conference, cade invece Memphis, beffata all'overtime da Philadelphia per 122-119: decisiva la giocata di Maxey (33 punti il suo score finale) a 26"4 dall'ultima sirena, con i Sixers – privi di Embiid – capaci di allungare a cinque partite la striscia positiva (15 successi nelle ultime 18 partite) anche grazie al contributo di Harris (31 punti) e Drummond (16 punti e 23 rimbalzi). Fra i Grizzlies 37 punti di Morant e 34 (massimo in carriera) di Bane. Philadelphia insedia il secondo posto a Est di Miami, battuta 122-92 da una Boston scatenata, arrivata anche al +32: Brown (29 punti) e Tatum (20 punti e 12 rimbalzi) i trascinatori dei Celtics, alla quarta vittoria nelle ultime cinque partite. Pronto riscatto Cleveland dopo la brutta prestazione di Detroit (93-90 su New Orleans, 21 punti per Goodwin) mentre si ferma a sette vittorie la serie di Atlanta, stoppata 106-100 da Toronto (31 punti per Trent jr e 23 per Siakam). Fra gli Hawks prestazione sottotono di Danilo Gallinari, a referto con 7 punti (1/5 dal campo e 4/4 ai liberi), tre rimbalzi, due assist e una palla persa in 23 minuti. Nelle altre gare della notte, prima doppia doppia in carriera per il rookie Isaiah Jackson (26 punti e 10 rimbalzi) nel 122-116 di Indiana sui Clippers, torna a vincere New York dopo tre ko consecutivi (116-96 su Sacramento) mentre erano sette le gare di fila senza successi di Oklahoma City, prima del 98-81 su Portland. (ITALPRESS). glb/pdm/red 01-Feb-22 10:09