Al via la staffetta della torcia olimpica fra grande muraglia e robot

Arrivata in Cina il 20 ottobre scorso, visiterà le tre città olimpiche Pechino, Yanqging e Zhangjiakou. PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – E' iniziata oggi a Pechino la tre giorni della staffetta della torcia olimpica, che culminerà con l'accensione del braciere nella cerimonia di apertura di venerdì al "Nido d'uccello". Arrivata in Cina il 20 ottobre scorso e costretta a rivedere percorso e durata a causa dell'evolversi della pandemia, la fiaccola si appresta ora a visitare le tre città che ospiteranno l'Olimpiade 2022: Pechino, Yanqging e Zhangjiakou. Circa 1200 tedofori porteranno la torcia, partendo dal Parco Forestale Olimpico di Pechino, in luoghi iconici come la sezione Badaling della Grande Muraglia, attraverso le rovine di Nihewan, il Fulong Ski Resort e il Palazzo d'Estate. Curiosità: a prendere parte alla staffetta, hanno annunciato gli organizzatori, vicino al fiume Yongding, robot anfibi e subacquei. Intanto, sul fronte covid, sono 32 le nuove positività emerse nell'ambito dei controlli effettuati nelle ultime 24. Ieri sono stati registrati 1.759 arrivi (815 fra atleti e delegazioni, 944 gli altri stakeholder) e i tamponi effettuati all'aeroporto hanno riscontrato 15 positivi (3+12). Nella 'bolla' di Pechino, invece, sono stati condotti 65.116 test PCR che hanno coinvolto 3.426 atleti e team officials e altri 61.690 soggetti legati ai Giochi: 17 i casi di Covid-19 (6+11). Il totale dei contagi, dal 23 gennaio a oggi, sale così a quota 232. (ITALPRESS). (ITALPRESS). gm/red 02-Feb-22 09:15