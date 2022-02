“BASIL 75”: il twist sul classico drink French75

PREPARAZIONE:

Versare il Roku Gin in uno shaker con il succo di limone, lo sciroppo di bergamotto e le foglie di basil ico. Pestare il basil ico con un mudler, versare l’albume e shakerare il tutto vigorosamente. Filtrare il drink con un colino, per eliminare tutti i residui del basil ico e versare nel bicchiere tumbler alto. Completare con del Franciacorta Brut a colmare e decorare con basil ico e una rondella di lime essiccata.



IL DRINK: