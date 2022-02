Calcio: Caso Greenwood. ManUtd “Club condanna violenze di ogni tipo”

Il giocatore, arrestato, è accusato di violenza sessuale e di aggressione MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Manchester United è tornato sulla vicenda Greenwood, confermando la rigida posizione assunta negli ultimi giorni. "Il club ribadisce la ferma condanna delle violenze di ogni tipo. Come precedentemente comunicato, Mason Greenwood non si allenerà e non giocherà per il nostro team sino a nuova comunicazione": questa è quanto hanno pubblicato, sul proprio sito ufficiale, i "red devils". Il giocatore, 24enne, è stato arrestato domenica. Per l'attaccante inglese accuse pesanti: la stampa britannica parla di violenza sessuale, di aggressione e di minacce di morte nei confronti della compagna. (ITALPRESS). pdm/red 02-Feb-22 12:33