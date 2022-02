Calcio: Inter. Lautaro-Sanchez unico dubbio di Inzaghi per il derby

Sicuro del posto Dzeko, i due sudamericani si giocano la maglia per la sfida al Milan APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – Prosegue il lavoro in casa Inter in vista del derby di sabato sera: Inzaghi (che incontrerà i giornalisti alle 12.30 di venerdì nella conferenza stampa pre partita) ha un solo dubbio di formazione che riguarda l'attacco, con l'allenatore nerazzurro che ritroverà solo domani i due sudamericani reduci dalle qualificazioni mondiali, Lautaro e Sanchez. Entrambi si ripresenteranno ad Appiano caricati a mille dopo le vittorie (e i gol) in nazionale: Lautaro, dopo la rete decisiva contro il Cile di venerdì scorso, si è ripetuto anche nel successo per 1-0 contro la Colombia. Ancora meglio Sanchez, autore della doppietta (il primo gol direttamente su punizione) che ha permesso al Cile di vincere 3-2 in Bolivia e di tener vive le speranze di qualificazione. Proprio Lautaro e Sanchez si giocano l'unica maglia a disposizione per l'attacco, considerando che l'altro titolare sarà Dzeko, rimasto in questi giorni a lavorare in Italia e punto fermo nella formazione anti-Milan. Arbitrerà Guida, designato per la seconda volta in questa stagione con l'Inter (l'altra fu il 22 dicembre, Inter-Torino 1-0): ha diretto per 24 volte i nerazzurri in carriera (13 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte) e fischierà il suo quinto derby di Milano, con un bilancio di un pareggio, una vittoria del Milan (ai supplementari nella gara di Coppa Italia del dicembre 2017) e due vittorie dell'Inter. (ITALPRESS). bf/ari/red 02-Feb-22 19:48