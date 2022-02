Calcio: Milan. Per Tomori prima parte in gruppo, Ibra ancora a parte

Lo svedese in forte dubbio per il derby, titolare sarà Giroud CARNAGO (ITALPRESS) – Buone notizie da Milanello per Stefano Pioli: Fikayo Tomori, operato al menisco lo scorso 14 gennaio, ha svolto la prima parte della seduta insieme al resto della squadra, per poi proseguire nel lavoro personalizzato. Salgono le possibilità di averlo a disposizione per il derby, anche se a Milanello nessuno intende forzare il recupero con il rischio, in caso di ricaduta, di perderlo di nuovo. Molto dipenderà da come reagirà il ginocchio ai carichi di lavoro progressivi, sensazioni che dovrà valutare attentamente anche Zlatan Ibrahimovic, che si è allenato ancora a parte e le cui quotazioni per la stracittadina sono in calo. Facile pensare a Giroud titolare, anche perché il francese nelle ultime settimane si è allenato regolarmente e sta bene. In gruppo anche Kessie, rientrato ieri dalla Coppa d'Africa e oggi in campo con i compagni. Proprio l'ivoriano potrebbe rappresentare la novità tattica più importante nel derby: Pioli, infatti, potrebbe schierarlo nel ruolo di trequartista al posto di Diaz nel terzetto a sostegno della punta (ruolo già ricoperto nella trasferta di Empoli, quando segnò due reti), anche per essere il primo aggressore di Brozovic in fase di non possesso palla. Ivan Gazidis è volato a Dubai in rappresentanza del Milan a Expo 2020: l'amministratore delegato prenderà parte alla speaking platform sul tema dei nuovi impianti e dell'architettura sostenibile per il calcio del futuro insieme a Christopher Lee, Managing Director di Populous, lo studio di architettura che costruirà il nuovo stadio di Milano, "La Cattedrale". (ITALPRESS). bf/ari/red 02-Feb-22 19:53