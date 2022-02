Calcio: Nazionale donne. Bertolini “Algarve Cup test importante”

Il 26 febbraio il debutto contro la Danimarca, il 20 sfida con la Norvegia ROMA (ITALPRESS) – Sono Italia, Portogallo, Danimarca, Norvegia e Svezia le nazionali che parteciperanno alla nuova edizione dell'Algarve Cup, il prestigioso torneo a inviti che si disputerà dal 16 al 23 febbraio nella regione portoghese dell'Algarve. A quasi due anni di distanza dall'ultima partecipazione, le azzurre tornano quindi nel sud del Portogallo per riprendere il cammino bruscamente interrotto l'11 marzo del 2020, quando l'aggravarsi dell'emergenza legata al COVID-19 e il blocco dei voli tra i due Paesi costrinsero Gama e compagne ad anticipare con un charter il rientro in Italia, rinunciando dopo le brillanti vittorie con Portogallo (2-1) e Nuova Zelanda (3-0) a disputare la finale contro la Germania. Il sorteggio effettuato oggi pomeriggio ha stabilito che la Nazionale di Milena Bertolini esordirà mercoledì 16 febbraio a Lagos con la Danimarca, per poi sfidare domenica 20 febbraio a Faro la Norvegia. Il programma si concluderà mercoledì 23 febbraio: le squadre che nelle prime due partite avranno conquistano più punti si contenderanno il trofeo nella finalissima, mentre le altre tre si affronteranno in un mini triangolare – ogni incontro durerà 45 minuti – che decreterà i piazzamenti dal 3° al 5° posto. "È un torneo prestigioso – ha dichiarato la Ct Bertolini – che ci darà l'opportunità di capire a che punto siamo e di lavorare in vista delle importanti sfide di qualificazione al Mondiale del 2023 in programma ad aprile. Affronteremo nazionali di prima fascia, saranno partite difficili e molto intense dal punto di vista fisico. Le ragazze avranno modo di fare esperienza, misurandosi con avversarie dello stesso livello di quelle che troveremo all'Europeo e questo mi consentirà di fare le giuste valutazioni per il futuro". A guidare l'albo d'oro del torneo sono gli Stati Uniti con 10 vittorie, seguiti da Norvegia (5), Svezia (4) e Germania (4). (ITALPRESS). ari/com 02-Feb-22 18:50