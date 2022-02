Calcio: Serie A. Guida arbitra Inter-Milan, Mariani per Venezia-Napoli

Il fischietto di Torre Annunziata dirigerà il derby della Madonnina in programma sabato alle 18 ROMA (ITALPRESS) – Sarà Marco Guida a dirigere il derby della Madonnina, Inter-Milan, in programma sabato alle 18 e valido per la 24esima giornata del campionato di Serie A. Insieme al fischietto della sezione di Torre Annunziata ci saranno i guardalinee Carbone e Peretti, gli arbitri Var Mazzoleni e Ranghetti e il quarto ufficiale di gara Marchetti. Sempre sabato altri due anticipi: alle 15 Roma-Genoa che sarà diretto da Rosario Abisso di Palermo, alle 20.45 Fiorentina-Lazio che è stata affidata a Daniele Orsato di Schio. Domenica, alle 15, il Napoli, secondo in classifica insieme al Milan, sarà impegnato sul campo del Venezia: a dirigere il match sarà Maurizio Mariani di Aprilia, mentre il posticipo delle 20.45, Juventus-Verona, avrà Luca Massimi di Termoli come arbitro. SERIE A – 24^ GIORNATA – 06/02 – ORE 15 Roma – Genoa (05/02, ore 15) arbitro: Abisso di Palermo (Valeriani-Capaldo) Inter – Milan (05/02, ore 18) arbitro: Guida di Torre Annunziata (Carbone-Peretti) Fiorentina – Lazio (05/02, ore 20.45) arbitro: Orsato di Schio (Liberti-Mastrodonato) Atalanta – Cagliari (ore 12.30) arbitro: Prontera di Bologna (Tolfo-Scatragli) Bologna – Empoli arbitro: Cosso di Reggio Calabria (Prenna-Di Monte) Sampdoria – Sassuolo arbitro: Maresca di Napoli (Pagliardini-Vono) Venezia – Napoli arbitro: Mariani di Aprilia (De Meo-Rossi M.) Udinese – Torino (ore 18) arbitro: Rapuano di Rimini (Grossi-Pagnotta) Juventus – Verona (ore 20.45) arbitro: Massimi di Termoli (Cipressa-Fiore) Salernitana – Spezia (07/02, ore 20.45) arbitro: Valeri di Roma (Raspollini-Di Gioia) (ITALPRESS). (ITALPRESS). ari/red 02-Feb-22 12:23