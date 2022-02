Calcio: Serie A. Thiago Motta il miglior allenatore di gennaio

Per il club ligure, nell'ultimo mese, tre successi consecutivi in Serie A ROMA (ITALPRESS) – Il premio "Coach Of The Month" di gennaio è stato assegnato all'allenatore dello Spezia, Thiago Motta. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Spezia-Fiorentina, in programma lunedì, alle 20.45, allo stadio "Alberto Picco". Lo ha reso noto la Lega Serie A. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive, che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento – fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 20esima alla 23esima della Serie A. "Un tecnico under 40 e la formazione con l'età media dei titolari più bassa della Serie A si stanno dimostrando un connubio vincente. Gennaio ha visto infatti lo Spezia guidato da Thiago Motta conquistare tre successi consecutivi, che hanno portato punti importantissimi per gli obiettivi della formazione ligure", ha dichiarato Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Serie A. "In un campionato così competitivo Thiago Motta si sta dimostrando un tecnico già molto preparato, capace di far crescere i suoi calciatori e di trasmettere loro concetti di gioco chiari", ha aggiunto Luigi De Siervo. (ITALPRESS). pdm/com 02-Feb-22 12:49