Calcio: Serie B. Designazioni arbitrali,a Massa il derby Cremonese-Monza

Tra sabato e domenica le gare della 21esima giornata di campionato ROMA (ITALPRESS) – Designati gli arbitri per la 21esima giornata del campionato di Serie B in programma tra sabato 5 e domenica 6. Tra i match di spicco, il derby Cremonese-Monza, in programma domenica alle 16.15. La sfida è stata affidata al direttore di gara Davide Massa di Imperia. SERIE B – 21^ GIORNATA – 05/02 – ORE 14 Alessandria – Pisa arbitro: Pezzuto di Lecce (Bercigli-Miele D.) Benevento – Parma arbitro: Marinelli di Tivoli (Mokhtar-Gualtieri) Como – Lecce arbitro: Piccinini di Forlì (Tegoni-Massara) Cosenza – Brescia arbitro: Volpi di Arezzo (Muto-Di Giacinto) Crotone – Cittadella arbitro: Abbattista di Molfetta (Marchi-Nuzzi) Ternana – Reggina arbitro: Colombo di Como (Del Giovane-Cipriani) Frosinone – Vicenza (ore 16.15) arbitro: Giacomelli di Trieste (Vecchi-Vigile) Ascoli – Perugia (ore 18.30) arbitro: Marcenaro di Genova (Schirru-D'Ascanio) Cremonese – Monza (06/02, ore 16.15) arbitro: Massa di Imperia (Lo Cicero-Rocca) Pordenone – Spal (06/02, ore 16.15) arbitro: Santoro di Messina (Rossi L.-Lanotte)