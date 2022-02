Scherma: Tarantino si è dimesso, non è più ct azzurro sciabola

Azzi "Al lavoro per individuare un nuovo responsabile". ROMA (ITALPRESS) – Luigi Tarantino si è dimesso dal ruolo di responsabile d'arma della Nazionale azzurra di sciabola. Lo rende noto la Federscherma. "Causa l'insorgenza di motivazioni personali comunico la mia volontà di dimettermi con effetto immediato dalla carica di Commissario Tecnico", ha detto Tarantino nella comunicazione in cui ha formalmente rimesso il suo mandato, dopo avere informato il presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi. "Ho appreso della volontà di Tarantino di lasciare l'incarico per motivazioni personali, che rispetto. Ne ho preso atto, ringraziandolo per il lavoro svolto in questi mesi da ct", ha affermato il presidente della Fis. "Ho condiviso con il Consiglio Federale la decisione comunicataci dal tecnico, informandone il presidente del Coni, Giovanni Malagò. Nel frattempo siamo già a lavoro per le valutazioni del caso finalizzate all'individuazione di un nuovo responsabile d'arma per il settore sciabola", ha aggiunto Azzi. (ITALPRESS). pdm/red 02-Feb-22 09:01