Tennis: Federer sogna Wimbledon ma “Al momento non riesco a correre”

Il campione svizzero è fermo dalla scorsa estate ROMA (ITALPRESS) – "I prossimi mesi saranno molto interessanti e saranno decisivi. Penso che ad aprile avrò un'idea molto più chiara e saprò a che punto è il mio corpo". Lo ha detto, in un'intervista, nel corso di evento di uno dei suoi sponsor, il tennista svizzero Roger Federer. Il 40enne, ex numero uno del mondo, è fermo dalla scorsa estate e ha subito il terzo intervento chirurgico al ginocchio destro. "Al momento non riesco ancora a correre. Non posso fare uno sprint o una frenata improvvisi. Speriamo di poter iniziare fra poche settimane. Poi, vedremo come risponde il mio fisico", ha spiegato l'elvetico. Federer non scende in campo dalla sconfitta nei quarti di finale di Wimbledon dell'anno scorso. Già a novembre aveva spiegato che non sarebbe rientrato prima dell'estate del 2022. È certo quindi che non giocherà al Roland Garros e nei tornei su terra rossa. Anche per Wimbledon, il "suo" torneo, però, rimangono a oggi molti dubbi sulla sua partecipazione. (ITALPRESS). pdm/red 02-Feb-22 16:25