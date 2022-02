Calcio: Aubameyang “Sognavo la Liga, al Barça opportunità della vita”

Il nuovo attaccante blaugrana "L'Arsenal è il passato, voglio la Champions" BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Ho sempre avuto il sogno di giocare in Liga. Per me è una chance incredibile, l'opportunità della mia vita". Queste le prime parole del nuovo attaccante del Barcellona Pierre Emerick Aubameyang, che ha firmato un contratto fino al 2023 ma con la possibilità di rescinderlo nel 2023. "E' chiaro che spero di stare tanto tempo al Barça e lavorerò molto per questo obiettivo. Penso di essere preparato – ha spiegato l'ex attaccante dell'Arsenal, come riporta Mundo Deportivo – e di essere stato fortunato a giocare tanto tempo in Premier League. Sono pronto e ho tanta voglia di cominciare. Gli ultimi mesi all'Arsenal sono stati complicati, ma il calcio a volte è così: non ho mai voluto fare nulla di male, ora comunque è tutto alle spalle e voglio pensare al presente e a questa nuova esperienza. Qui sono stato accolto alla grande. La Champions? Il Barcellona è un grande club e faremo di tutto per vincerla". (ITALPRESS). pal/red 03-Feb-22 17:53