Calcio: Calabria “Mi auguro di indossare per sempre maglia del Milan”

Il difensore rossonero "Il derby? Vale sempre tre punti" MILANO (ITALPRESS) – "Mi auguro di indossare per sempre la maglia del Milan". Questa la dichiarazione d'amore di Davide Calabria, in vista del derby della Madonnina di sabato. Per il difensore rossonero tanti ricordi sono legati alla stracittadina. "Sono cresciuto con il Milan di Ancelotti e Allegri. Per i tifosi rossoneri è stato un periodo bellissimo. Era bello vedere il derby a casa. Io ero un bambino timido, non disturbavo. Ho una foto con Paolo Maldini. Gliel'ho chiesta dopo aver giocato 5 o 6 anni con il figlio. Al Vismara veniva a vedere il figlio e si nascondeva tra i boschi", ha raccontato Calabria. "Avevo 8 anni quando sono entrato nel settore giovanile del Milan. Non è stato facile, soprattutto per i miei genitori. Era una spesa che in una famiglia normale come la nostra si faceva sentire. Mi hanno sempre sostenuto. E' stata dura ma sono stato ripagato", ha aggiunto il difensore rossonero. "Il derby si faceva sentire anche a 9 anni. Ho bellissimi ricordi. In Primavera, con Inzaghi in panchina, giocammo un derby in casa dell'Inter con tutta la nostra curva a sostenerci. Ora, appena entro in campo guardo la Curva Sud. E' bellissimo osservare le due curve e le coreografie", ha continuato Calabria. "Il rigore di Calhanoglu? Non l'abbiamo presa sul personale. Ero concentrato sulla partita e volevamo ribaltarla. L'abbiamo vissuta come una partita normale. Vale sempre 3 punti. Ognuno fa le scelte migliori per la sua carriera. Calha si sentiva di cambiare e ha preso la sua decisione", ha concluso il difensore rossonero. (ITALPRESS). pdm/com 03-Feb-22 10:49