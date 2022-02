Calcio: Inter. Dzeko-Lautaro coppia d’attacco per il derby

L'argentino farà reparto con l'ex romanista, Sanchez rientra solo domani APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – L'unico dubbio di formazione in vista del derby riguardava l'attacco, ma dopo l'ultimo allenamento Lautaro Martinez può dirsi sicuro di una maglia da titolare. L'argentino, infatti, dopo gli impegni con la sua nazionale è già rientrato in Italia, e ha svolto parte della seduta con i compagni, per poi proseguire con un lavoro personalizzato per smaltire le fatiche del viaggio. Il suo più diretto concorrente per far coppia con Dzeko sarebbe stato Sanchez, ma il cileno rientrerà in Italia soltanto nelle prime ore di venerdì, e si unirà ai compagni per l'allenamento di rifinitura. Sanchez, quindi, partirà dalla panchina ed entrerà a gara in corso. Per il resto le scelte di Inzaghi (in conferenza domani alle 12.30) sembrano fatte, con Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic, Dumfries e Perisic esterni di centrocampo e il terzetto titolare al centro, formato da Brozovic, Barella e Calhanoglu. Il turco, già in gol nella gara di andata, potrebbe diventare il regista aggiunto per l'Inter se, come sembra, Pioli decidesse di schierare Kessie "in marcatura" su Brozovic, con Calhanoglu che in quel caso dovrebbe disimpegnarsi anche in fase di impostazione dal basso per non far mancare i rifornimenti ai giocatori più avanzati. (ITALPRESS). bf/mc/red 03-Feb-22 19:50