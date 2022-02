Calcio: Roma. Pellegrini migliora, ma è in dubbio per il Genoa

Il capitano giallorosso si è allenato coi compagni, poi personalizzato ROMA (ITALPRESS) – La Roma si è ritrovata in mattinata a Trigoria e la nota lieta arriva da Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso si è allenato inizialmente con il resto dei compagni, prima di chiudere l'allenamento con un lavoro personalizzato. Pellegrini migliora e dovrebbe essere convocato per la partita contro il Genoa (sabato, ore 15) dell'Olimpico. Ma un utilizzo dal 1' resta in dubbio: tre giorni dopo la Roma torna in campo per il quarto di finale di Coppa Italia contro l'Inter e nessuno, dallo staff medico a Mourinho, vuole forzare il recupero. Probabile conferma del 3-5-2 di Empoli con Mancini, Smalling e Ibanez nel terzetto di difesa. Karsdorp e Vina dovrebbero agire sulle corsie laterali mentre a centrocampo è ballottaggio tra Cristante e Veretout, con Sergio Oliveira e Mkhitaryan sicuri negli altri due posti. Nessun dubbio invece in attacco: Abraham farà coppia con Zaniolo che vuole guadagnarsi a suon di gol il rinnovo di contratto. (ITALPRESS). spf/mc/red 03-Feb-22 19:58