Nba: Vincono Memphis, Utah e Lakers, Brooklyn crisi, Philadelphia ko

Dallas cede a OKC nonostante 40 punti di Doncic, cade anche Cleveland ROMA (ITALPRESS) – Memphis consolida la terza posizione a Ovest, Utah si conferma la bestia nera di Denver, ma non mancano le sorprese. La serata di incontri Nba offre il ritorno al successo dei Grizzlies, che passano al Madison Square Garden per 120-108 nonostante un Ja Morant non in grande giornata (23 punti e 9 assist ma con 9/27 dal campo e 0/6 da tre), a dimostrazione che la squadra funziona anche quando si appanna la sua stella più luminosa. A prendersi la scena è così Jaren Jackson jr (26 punti e 10 rimbalzi), 21 punti per il rookie Ziaire Williams. Ai Knicks non basta dunque aver difeso bene su Morant e Bane, nè un Fournier da 30 punti per evitare la settima sconfitta in nove gare. Alle spalle di Memphis nella Western Conference restano i Jazz, che per la quarta volta su quattro in stagione mandano al tappeto Denver: 108-104 con 18 punti e 8 assist di Forrest, 17 punti di Conley e 15 a testa per Gay, O'Neal e Bogdanovic. Per Utah terzo successo nelle ultime 14 gare. Senza LeBron, tocca ad Anthony Davis (30 punti e 15 rimbalzi) prendere per mano i Lakers nel 99-94 su Portland mentre non si arresta la crisi di Brooklyn, battuta pure da Sacramento (112-101) e in serie negativa ormai da sei gare. Ma non sono mancate le sorprese, come il successo all'overtime di Oklahoma City su Dallas (120-114) con 30 punti di cui 14 di fila nel supplementare di Lu Dort, e la miglior prestazione in Nba del rookie Tre Mann (29 punti). Per i Mavericks – 40 punti del solito Doncic – secondo ko consecutivo: era dalla seconda parte di dicembre che i texani non restavano a secco per due gare di fila. A Est fanno rumore le cadute di Philadelphia e Cleveland: i Sixers cedono 106-103 contro Washington, che era in serie negativa da sei incontri (prima tripla doppia in carriera per Dinwiddie con 14 punti, 12 rimbalzi e 10 assist, 24 punti per Kuzma mentre sull'altro fronte Embiid chiude con 27+14) mentre i Cavs vengono battuti a Houston 114-104. Per i Rockets è il primo successo casalingo dall'8 dicembre scorso su Brooklyn, poi 11 ko su 11 davanti al proprio pubblico. Nelle altre gare, Orlando di un soffio su Indiana (119-118), Boston ha la meglio per 113-107 su Charlotte a cui non basta il career-best di LaMelo Ball, a referto con 38 punti. (ITALPRESS). glb/red 03-Feb-22 07:30