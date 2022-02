Tennis: Federer e Nadal a settembre insieme alla Laver Cup

Lo svizzero e lo spagnolo a Londra potrebbero giocare in coppia il doppio ROMA (ITALPRESS) – Roger Federer e Rafael Nadal faranno parte del Team Europe alla Laver Cup 2022, che andrà in scena a Londra dal 23 al 25 settembre. Le due stelle del tennis, in particolare, dovrebbero tornare a giocare insieme in doppio. L'annuncio è stato dato questa mattina dagli organizzatori della manifestazione, disputata la prima volta nel 2017, sotto l'attenta guida proprio di Federer. Lo svizzero e lo spagnolo saranno compagni di squadra e affronteranno il Team del "Resto del mondo" per la terza volta nelle cinque edizioni disputate, dopo quella del 2017 (a Praga) e quella del 2019 (a Ginevra). Né Federer né Nadal hanno preso parte alla Laver Cup dello scorso anno. Bjorn Borg sarà ancora una volta il loro capitano. "Non vedo l'ora di tornare alle competizioni entro la fine dell'anno e la Laver Cup è una parte importante del mio programma", ha detto Federer. "Non è un segreto che adoro questa competizione e non vedo l'ora di tornare alla O2 Arena di Londra, una delle città più cool del mondo. Rafa è una persona straordinaria, un'ispirazione per me e per tante altre persone in tutto il mondo. Mi ha mandato un messaggio dopo la Laver Cup di Boston dell'anno scorso e mi ha proposto di giocare in doppio assieme a Londra. Sono pronto per il ritorno del 'Fedal' nella Laver Cup", ha aggiunto lo svizzero. I due avevano giocato insieme, in doppio, nella Laver Cup del 2017 e avevano battuto in tre set la coppia, targata Usa, composta da Sam Querrey e Jack Sock. "Questa è una competizione unica, mi piace giocarla", ha spiegato Nadal. "Ho suggerito io a Roger di giocare il doppio insieme a Londra e lui mi è sembrato subito ben disposto. Ora dobbiamo convincere il nostro capitano Borg", ha aggiunto, scherzando, lo spagnolo. "Roger occupa un posto molto importante nella mia carriera, è un grande rivale e un vero amico. Far parte del Team Europe insieme è fantastico. Se riuscissimo a condividere il campo ancora una volta in doppio sarebbe un'esperienza davvero speciale, per entrambi, in questa fase della nostra carriera", ha concluso Nadal. (ITALPRESS). pdm/red 03-Feb-22 13:20