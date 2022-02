Atletica: Meeting Berlino. Jacobs torna alla grande, 6″51 nei 60 metri

L'olimpionico azzurro debutta sfiorando il suo record italiano di specialità BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Bentornato, Marcell Jacobs. È un inizio promettente per il campione olimpico che trionfa nei 60 metri di Berlino, all'Istaf Indoor, con il crono di 6.51, a soli quattro centesimi dal record italiano dello scorso anno. In finale si vede il vero Jacobs, dopo una batteria da 6.57 in cui lo sprinter delle Fiamme Oro non era riuscito a risultare totalmente fluido, pagando anche un pizzico di tensione per il rientro in gara dopo sei mesi dai successi di Tokyo. Nell'atto finale, ottanta minuti dopo, Jacobs cambia marcia, è decisamente più decontratto e firma un risultato di valore assoluto, la seconda prestazione in carriera, distanziando l'ivoriano Arthur Cissé (6.60) e il francese Jimmy Vicaut (6.61). Un crono che lo porta per il momento in vetta alle liste europee stagionali della specialità e al quinto posto mondiale, quando manca ancora un mese e mezzo all'appuntamento clou della stagione al coperto, i Mondiali indoor di Belgrado (18-20 marzo). La velocità italiana può sorridere anche per Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre) e per i suoi progressi nei 60 indoor: la velocista che per due volte è stata campionessa italiana dei 100 scende a 7.28, migliorandosi di un centesimo rispetto al crono di domenica scorsa ad Ancona, e con questo risultato diventa la quinta italiana di sempre, al pari di Vittoria Fontana. Per Dosso, allenata a Roma da Giorgio Frinolli, arriva un prestigioso secondo posto internazionale alle spalle della britannica bronzo olimpico della 4×100 Daryll Neita, migliorata fino a 7.15. L'azzurra si tiene alle spalle la tedesca Sophia Junk (7.29), la portoghese Lorene Bazolo (7.30), l'altra tedesca Gina Luckenkemper (7.33) e la belga Rani Rosius (7.37). Dosso conferma per due volte lo standard per i Mondiali indoor di Belgrado, considerato che nel primo round aveva già corso in 7.30, vincendo la propria batteria. (ITALPRESS). mc/red 04-Feb-22 19:58