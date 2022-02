Calcio: Atalanta. Zapata in dubbio col Cagliari, Gasperini cambia modulo

In caso di 3-4-3 potrebbe trovare spazio nel tridente titolare l'ex Sassuolo Boga BERGAMO (ITALPRESS) – L'Atalanta di Gian Piero Gasperini torna in campo dopo la sosta dovuta agli impegni internazionali, i nerazzurri ospiteranno il Cagliari domenica 6 febbraio alle ore 12.30 al Gewiss Stadium nel match valido per la 24a giornata di serie A. Il tecnico degli orobici ha recuperato diversi elementi rispetto alla sfida contro la Lazio, mentre è in dubbio il rientro già domenica di Duvan Zapata. Il colombiano, ancora alle prese con la lesione muscolare accusata a Genova nell'ultima gara del 2021, ha svolto parte dell'allenamento con la squadra, ma verrà valutato soltanto nelle prossime ore: visti gli impegni Gasperini molto probabilmente eviterà di forzare il rientro del numero 91. Assente anche Miranchuk, per rivedere il russo bisognerà attendere il mese di marzo. Per la sfida contro i rossoblù Gasperini sta pensando a un cambio di modulo, un 3-4-3 che potrebbe vedere in campo anche il nuovo acquisto Boga: nel caso in cui l'ivoriano dovesse partire dalla panchina, Malinovskyi e Pasalic andranno a supporto di Luis Muriel. In cabina di regia due maglie per tre uomini, con De Roon e Freuler favoriti su Koopmeiners mentre sulla fascia Pezzella e Zappacosta dovrebbero partire dal primo minuto. In difesa si rivede Toloi, con Palomino e Djimsiti che andranno a completare il reparto davanti a Musso. (ITALPRESS) pia/ari/red 04-Feb-22 18:41