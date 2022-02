Calcio: Blessin “Roma grande squadra, ma il Genoa è pronto a giocarsela”

"Tutte le avversarie hanno punti deboli, dobbiamo cercare di sfruttarli", dice il tecnico rossoblù GENOVA (ITALPRESS) – Fiducia, entusiasmo e la soddisfazione di vedere un gruppo che lo segue. Alexander Blessin ha accolto la sfida Genoa con voglia di stupire e di mettere al sicuro il Grifone prima possibile. Domani c'è il test Roma, all'Olimpico, una partita difficile, ma che il tecnico tedesco vuole giocarsi fino in fondo senza timori reverenziali, forte di una squadra uscita rafforzata dal mercato di gennaio. "Abbiamo già visto alcune cose nuove nel nostro modo di giocare nella partita contro l'Udinese, ora abbiamo avuto due settimane per lavorare sui dettagli – spiega il successore di Shevchenko in conferenza stampa -. Vogliamo giocare con la stessa grinta e mentalità che abbiamo visto nella prima partita. La Roma è una buonissima squadra, ma noi puntiamo a fare una grande partita e a portare punti a casa. Vogliamo che gli avversari a fine partita abbiano la consapevolezza che affrontare il Genoa non è facile". Fin qui è stata una stagione difficile per il Grifone, tra stravolgimenti tecnici e assenza di risultati, ma è il momento di guardare avanti. "Non voglio parlare del passato, adesso si parla di futuro, abbiamo un nuovo modo di giocare. Ho giocatori giovani, altri più esperti, in generale ho ragazzi che hanno voglia di capire cosa chiede lo staff tecnico, in ogni lezione video sono pronti ad assorbire tutto quello che facciamo, questo mi fa molto piacere, sono molto soddisfatto del lavoro della squadra", spiega Blessin che spera di avere tutti al passo in breve tempo. "Abbiamo giocatori che sono arrivati da pochi giorni, credo siano pronti, ma avranno bisogno di più tempo per ambientarsi, ho visto delle cose positive in questi allenamenti, i nuovi arrivi ci permetteranno di avere una rosa più larga per le prossime partite. L'obiettivo è farli integrare prima possibile con la squadra, la cosa fondamentale è lavorare con un gruppo unito, poi la concorrenza aiuta". Infine un'analisi sulla squadra di Mourinho. "Non si discute il valore della Roma, ha grande qualità nelle ripartenze, un gioco veloce, dobbiamo stare attenti alla loro capacità di recuperare palloni, ma anche loro, come tutte le squadre, hanno punti deboli ed è lì che bisognerà cercare di metterli in difficoltà. E' una grande avversaria, allenata da un grande tecnico, dovremo dare il massimo per essere competitivi". (ITALPRESS). ari/red 04-Feb-22 12:34