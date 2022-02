Il portiere torna ad allenarsi con il team bianconero TORINO (ITALPRESS) – "Mattia Perin ha effettuato, come da protocollo, il controllo con test diagnostico (tampone) per il Coronavirus-Covid 19. L'esame ha dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e si unirà alla squadra per l'allenamento di oggi". Lo ha reso noto la Juventus. (ITALPRESS). pdm/com 04-Feb-22 12:17