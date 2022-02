Calcio: Roma. Mourinho blinda Zaniolo “Qui almeno fino al 2024”

Il tecnico giallorosso: "Pellegrini non sarà convocato per il Genoa" ROMA (ITALPRESS) – "Le parole del direttore su Zaniolo sono assolutamente normali. Lui non vende fumo, non può dire che un giocatore sarà qui al 100% la prossima stagione. Neanche un giocatore sarebbe felice di sentirlo, perché un giocatore vuole sentirsi libero. La sua frase è stata estratta da un discorso. È stata presa per fare prime pagine per una settimana". Lo ha detto l'allenatore della Roma, Josè Mourinho, in vista della sfida contro il Genoa all'Olimpico. L'allenatore portoghese si è soffermato sul caso Zaniolo ("Non posso assicurare la sua permanenza", aveva detto Tiago Pinto). E ancora: "Il mio obiettivo è sempre quello di migliorare e lo sarà sempre finché sarò qui, e solo Dio o i Friedkin lo sanno fino a quando sarà. Quindi finché sarò qui, almeno fino al 2024 Zaniolo resta qui, perché i giocatori forti devono rimanere". Per quanto riguarda la sfida coi liguri, lo Special One ha svelato che "Pellegrini non sarà convocato, non è ancora pronto. Se può recuperare per l'Inter? Possibile, ieri si è allenato con la squadra. Il Genoa? Ha cambiato allenatore e tanti giocatori, è difficile capire se la partita con l'Udinese serve come base o no. Tutti questi giocatori sono pronti a giocare da titolari, è molto difficile da capire. C'è una cosa più importante per noi, a prescindere da loro, cioè che giochiamo in casa, con il ritorno dei tifosi. Veniamo da due vittorie di fila in campionato, dobbiamo centrare la terza e fare 9 punti su 9". (ITALPRESS). spf/mc/red 04-Feb-22 17:54