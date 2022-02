Calcio: Tudor “Vlahovic è fortissimo, la Juve ha tanti campioni”

"La sfida ai bianconeri è affascinante ed entusiasmante" VERONA (ITALPRESS) – "E' la prima volta che torno a Torino, contro la Juve, da allenatore. Ho trascorso lì molti anni importanti, mi hanno trasmesso la cultura del lavoro. Abbiamo tanta voglia di fare bene, esprimendo come sempre il nostro calcio". Così l'allenatore del Verona, Igor Tudor, nell'antivigilia del match di campionato contro la Juventus. Il tecnico del team gialloblù ha giocato per tanti anni con la maglia bianconera e nella passata stagione è stato il vice di Pirlo. "Vlahovic è fortissimo. Uno dei più migliori nel suo ruolo: la Juventus ha fatto un innesto importante. Nel calcio però si gioca in undici, di campioni ne hanno molti ed è questo a rendere la sfida di domenica affascinante ed entusiasmante. Chi partirà titolare tra Lasagna e Kalinic in attacco? Entrambi stanno bene e meriterebbero di giocare, deciderò domani chi schierare. Anche farli giocare assieme è un'opzione", ha aggiunto Todur. "Abbiamo potuto lavorare bene in queste due settimane, stiamo bene e abbiamo tanta voglia di tornare in campo. Il pressing che contraddistingue il Verona? Siamo felici che le statistiche confermino che il nostro lavoro quotidiano porta i suoi frutti. Hongla ha fatto molto bene in Coppa d'Africa, sono contento per lui e anche di ritrovarlo la prossima settimana", ha speigato ancora il tecnico del Verona. "Ho piena fiducia in tutti gli elementi della rosa, poi sta a ciascun giocatore farsi trovare pronto e adattarsi allo stile di gioco di questa squadra. Frabotta da martedì tornerà ad allenarsi con la squadra dopo il lavoro personalizzato delle ultime settimane e di questo siamo molto contenti", ha detto ancora Tudor. "Sono contento dei nuovi arrivati, penso siano elementi che fin da subito possono essere utili a questa squadra. La società ha lavorato bene sul mercato. Retsos mi ha colpito positivamente e anche Praszelik ha caratteristiche interessanti: è un tipo di trequartista molto duttile che ci mancava e che potrà darci molto. Servirà qualche tempo per far loro assimilare i nostri ritmi ma li vedremo in campo da qui a fine stagione. Abbiamo molte opzioni in tutte le zone del campo ora", ha concluso il tecnico del Verona. (ITALPRESS). pdm/com 04-Feb-22 16:11