Calcio: Venezia. Stop Kiyine, col Napoli lutto al braccio per Zamparini

Problema muscolare per il centrocampista, dubbi in attacco VENEZIA (ITALPRESS) – Si blocca Kiyine. A due giorni dalla partita contro il Napoli, Zanetti deve fare i conti con lo stop del centrocampista per un problema muscolare. Il tutto in una settimana dove il tecnico ha recuperato molti degli uomini assenti contro Empoli e Inter per infortuni e Covid. Con i partenopei sarà indisponibile Vacca, che rimarrà fuori qualche altra settimana dopo l'infortunio patito a Milano. In mezzo al campo dovrebbe esserci Fiordilino. Ci sarà Ebuehi dopo la parentesi in Coppa d'Africa con la Nigeria, mentre non ci sono squalificati. Diffidati, invece, sono Ceccaroni, Kiyine e Aramu. In attacco il problema potrebbe essere l'abbondanza, visto che la scelta è fra Henry, Aramu, Johnsen, Okereke, Nani e Nsame: difficile che quest'ultimo parta dall'inizio. Resta un positivo nel gruppo squadra, anche se la società ha preferito non comunicare il nome. Lo stadio sarà esaurito (5.500 posti), con una folta rappresentanza napoletana: i biglietti sono introvabili da giorni. Il Venezia non vince in casa dal 3-2 del 7 novembre scorso rifilato alla Roma, mentre in campionato i tre punti mancano dallo 0-1 del 21 novembre a Bologna. Intanto domani prima di Venezia-Napoli sarà osservato un minuto di silenzio in memoria di Maurizio Zamparini. Non solo, gli arancioneroverdi giocheranno con il lutto al braccio per ricordare il presidente della fusione, che ha guidato la società dal 1987 e 2002 e che è morto all'età di 80 anni tra lunedì e martedì, in una clinica di Ravenna per l'aggravarsi delle condizioni dopo a una peritonite. Sul fronte mercato, c'è da registrare il passaggio definitivo di Bocalon al Trento; l'operazione era avvenuta agli ultimi istanti del mercato di gennaio e la società arancioneroverde era in attesa di capire se poteva essere ratificata. Così è stato. (ITALPRESS). rag/ari/red 04-Feb-22 18:58